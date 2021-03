Công an Q.Tây Hồ phát thông tin cảnh báo nạn sàm sỡ phụ nữ nước ngoài

Thông báo của Cơ quan chức năng Q.Tây Hồ

(ANOUNCEMENT)

Trong thời gian từ đầu năm 2021 trở lại đây, trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ liên tiếp xảy ra các vụ việc người nước ngoài bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15-20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và hành vi sờ mó vào các bộ phận nhảy cảm trên cơ thể.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, CAP Quảng An sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm tính hình. CAP Quảng An trân trọng thông báo đến toàn thể người dân đang sinh sống trên địa bàn phường Quảng An, địa bàn quận Tây Hồ biết và chủ động có biện pháp phòng tránh. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

CAP Quảng An khuyến cáo đến toàn thể người dân, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn phường Quảng An khi ra ngoài không nên đi một mình, không đi đến các khu vực vắng vẻ, thưa thớt dân cư. Nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan tới đối tượng nghi vấn, xin hãy gọi điện đến trực ban CAP Quảng An: 02437184128 hoặc vui lòng đến CAP Quảng An phản ánh.

Since the beginning of 2021, Tay Ho district, especially Quang An ward have witnessed an increase in cases of sexual harassment. To be specific, groups of 15 to 20- year- old teenagers, riding motorbikes, use insulting words and even deliberately touch intimate body parts of foreigners.

To ensure security, The Police of Quang An ward will send out extra police patrols to keep everything under control. We would like to inform all residents of Quang An ward and Tay Ho district about this situation and hope that everyone will be more aware of these problems and take precautions. The Police Department is investigating on the cases, and will conduct enforcement in accordance to the law.

The Police of Quang An ward highly recommends that people living in Quang An ward (Vietnamese and also foreigners) should not go out alone or go to isolated and sparsely populated areas. If you find any suspect, please call The Police of Quang An ward via: 02437184128 or go to The Police of Quang An ward’s headquarter to report.