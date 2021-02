Những cô gái Tây tố bị sàm sỡ ở hồ Tây: 'Họ túm cổ bóp ngực khiến tôi sợ hãi'

Việt Nam phản hồi thông tin nhiều phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ tại Hà Nội Liên quan đến sự việc, chiều 25.2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã được đề nghị nêu bình luận về việc Đại sứ quán Anh tại Việt Nam mới đây đã gửi cảnh báo đến các công dân của họ về việc số vụ tấn công người nước ngoài gia tăng đáng kể tại Hà Nội. Trả lời câu hỏi này, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã trao đổi với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội để làm rõ thông tin được Đại sứ quán đăng tải. Bộ Ngoại giao cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin và cùng xử lý sự việc được phía Anh đề cập đến. Trưa 25.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Quảng An (Q.Tây Hồ) cho biết, tới thời điểm hiện tại, đã có 3 phụ nữ ngoại quốc đến đơn vị này trình báo về việc bị nhóm thanh niên sàm sỡ khi đi dạo quanh hồ Tây. Sau khi vào cuộc xác minh, Công an P.Quảng An đã xác định được một số đối tượng nghi vấn và đang đấu tranh, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định, trấn an người dân.