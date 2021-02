Hà Nội: Hàng loạt phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ khi đi dạo hồ Tây

Sự việc xảy ra thường xuyên khiến nhiều phụ nữ nước ngoài không dám ra đường vào buổi tối. Cộng đồng người nước ngoài sống tại Hà Nội đã lập ra một nhóm trên xã hội có tên “Hanoi Nightwatch”, chỉ trong vài ngày, số lượng thành viên đã lên tới hơn 2.600 người tham gia. Nhóm này thông tin về những trường hợp bị sàm sỡ và khuyến cáo những cách tự bảo vệ an toàn bản thân hoặc hướng dẫn trình báo công an.

Là một nạn nhân của nhóm thanh niên bịt mặt, chị K.M.C (25 tuổi, quốc tịch Ireland; sống tại Q.Tây Hồ) cho biết, chị đã bị tấn công, sàm sỡ tới 2 lần.

Theo chị M.C, trong lần đi bộ quanh hồ Tây và 1 lần dắt chó đi dạo chị bị nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tấp vào sàm sỡ và chửi tục, sau đó phóng đi.

Theo các bị hại, nhóm thanh thiếu niên khoảng từ 15 - 20 tuổi, đi theo tốp từ 2 - 10 người trên những xe máy che biển số. Nhóm này thường xuất hiện quanh khu vực đường Quảng An, Quảng Bá, Đặng Thanh Mai, Tô Ngọc Vân,... và chọn những phụ nữ trẻ nước ngoài để sàm sỡ.

Liên quan đến sự việc này, trưa 25.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Quảng An (Q.Tây Hồ) cho biết, tới thời điểm hiện tại, đã có 3 phụ nữ ngoại quốc đến đơn vị này trình báo về việc bị nhóm thanh niên sàm sỡ khi đi dạo quanh hồ Tây.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an P.Quảng An đã xác định được một số đối tượng nghi vấn và đang đấu tranh, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định, trấn an người dân.