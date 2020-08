Hà Nội: Khởi tố giang hồ cầm kéo đi thu tiền 'bảo kê' chợ hoa Quảng An

Chiều 7.8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an Q.Tây Hồ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thế Hiệp (43 tuổi, trú tại P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.