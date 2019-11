Công an Quảng Nam bắt giam kẻ đánh chết hàng xóm

Ngày 19.11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Trần Văn Cúc (31 tuổi, thôn Phước Ninh, xã Quế Thuận, H.Quế Sơn, Quảng Nam) về tội giết người. Cúc là nghi phạm trong vụ án đánh chết hàng gây xóm xôn xao dư luận thời gian qua.

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành thực nghiệm hiện vụ án mạng để làm rõ một số tình tiết.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 19 giờ ngày 29.10, Công an H.Quế Sơn tiếp nhận tin báo có vụ tai nạn giao thông trên tuyến ĐT 611 (đoạn qua thôn Phước Ninh, xã Quế Thuận) khiến ông Đinh Hữu A. (52 tuổi) bị trọng thương. Ông A. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Quế Sơn, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 2.11, ông A. tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an H.Quế Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua kết quả khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định đây không phải là vụ tai nạn giao thông vì trên đỉnh đầu ông A. như có vết rách, có vết sưng nề, tụ máu… không phù hợp dấu vết của một vụ tai nạn giao thông.

Qua công tác nắm tình hình, sàng lọc nghi can, cơ quan chức năng nhận định Trần Văn Cúc là nghi can gây nên cái chết cho nạn nhân và có dấu hiệu bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nghi can Cúc sau đó bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại H.Núi Thành (Quảng Nam).

Tại cơ quan công an, Trần Văn Cúc khai nhận tối 29.10, Cúc sang nhà mẹ ruột của mình thì gặp ông A. Do bực tức chuyện trước đây ông A. đánh mẹ mình bị thương nên Cúc cầm 1 con dao ra trước cổng đợi ông A. để hỏi chuyện.

Khi thấy ông A. đi xe máy ra cổng, Cúc nhặt 1 đoạn cây gỗ gần đấy chặn xe làm ông A. giật mình ngã xuống đường. Sau đó, Cúc dùng đoạn cây gỗ đánh chết hàng xóm.