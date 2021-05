Công an Thừa Thiên - Huế bắt thêm 2 bị can đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 12.5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hùng (37 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng) và Đặng Văn Thành (26 tuôi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) liên quan đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Với phương thức thủ đoạn này, đường dây này đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Chuân cùng Hà Văn Quốc Trọng (29 tuổi, trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (27 tuổi, trú Quảng Ninh) là những bị can trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam