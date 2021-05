Bắt đối tượng trốn nã sau khi đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

Ngày 12.5, thông tin từ Công an TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Hán (24 tuổi, trú khu 2, P.Hải Yên, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), mắt xích trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam. Hán bị bắt khi khi vừa bay từ TP.HCM trở về Quảng Ninh để tìm cách thăm nhà.

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2021, bất chấp dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, Hán móc nối cùng một số đối tượng khác tổ chức cho người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam. Khi đường dây bị phát hiện, một số đối tượng bị bắt giữ và bị xử lý, còn Hán đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã bị can đối với Hán về tội “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.