An Giang: Bắt một phụ nữ vụ vận chuyển 5 kg vàng trái phép qua biên giới

Sáng 8.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp lực lượng hải quan phá thành công chuyên án AG421, bắt giữ một nữ nghi phạm vận chuyển vàng trái phép qua biên giới, tang vật là 5 kg vàng, trị giá khoảng 7 tỉ đồng.

Lực lượng Biên phòng An Giang phối hợp kiểm tra số tang vật của Huỳnh Thị Nguyên mang từ Campuchia về Việt Nam Ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang

Sáng 7.5, từ nguồn tin báo của cơ sở, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chỉ đạo Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm của đơn vị, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức mật phục, đón lõng để bắt quả tang vụ vận chuyển vàng trái phép ngay khi vừa qua biên giới.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng mật phục của Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy màu xanh, BS 67F1 - 189.18 đi từ hướng mốc biên giới 275 về Việt Nam, trên người có đeo túi da màu nâu đen đúng với nhận dạng theo tin báo của cơ sở. Bộ đội Biên phòng An giang phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên nhanh chóng tiếp cận nghi can để kiểm tra, bắt giữ.

5 kg vàng và số tiền tang vật do Huỳnh Thị Nguyên vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam Ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong túi da của người này đeo trên người có 5 miếng kim loại màu vàng (nghi là vàng), trọng lượng 5 kg, hơn 1 triệu tiền Riel (tiền Campuchia), 4 triệu đồng và một số tang vật khác...Tổng trị giá tang vật khoảng 7 tỉ đồng.

Qua đấu tranh bước đầu, người này khai tên Huỳnh Thị Nguyên (38 tuổi, trú TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, An Giang). Đồng thời, khai nhận 5 miếng kim loại mang theo là vàng 9999 do Nguyên vận chuyển thuê cho một phụ nữ ở Campuchia tên Huôn từ khu vực mốc biên giới 275 để mang về Việt Nam giao cho một tiệm vàng ở TT.Tịnh Biên.

Vụ vận chuyển 5 kg vàng trái phép qua biên giới đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng có liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.