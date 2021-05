Bình Phước: Bắt giữ chủ quán cà phê môi giới mại dâm

Ngày 7.5, công an H.Lộc Ninh ( Bình Phước ) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Lài (36 tuổi, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi ‘môi giới mại dâm ’.

Trước đó, qua tin báo từ người dân về các hoạt động mờ ám tại quán cà phê chòi võng Bảo Ngọc và nhà nghỉ Hưng Thịnh (xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh), Công an H.Lộc Ninh đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh và Công an xã Lộc Hưng bí mật tổ chức theo dõi và bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hưng Thịnh. Qua đó phát hiện tại 2 phòng nghỉ số 6 và số 7 có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.