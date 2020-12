Hai gái mại dâm tiết lộ từng 'đi khách' tại nhà Seung Ri

Gái mại dâm thứ 2 (được gọi là C) cũng đưa ra lời khai chống lại Seung Ri. Cô tiết lộ từng cung cấp dịch vụ mại dâm tại nhà Seung Ri vào tháng 12.2015, người giao dịch là Yoo In Suk , cựu chủ tịch Yuri Holdings đồng thời là cộng sự thân thiết cựu ca sĩ 30 tuổi. C kể: “Tôi nhận được yêu cầu và đến nhà của Seung Ri. Tôi nhận ra đó là nhà của anh ta khi bước vào tầng 1 của căn hộ. Vì tôi đã cúi mặt khi bước vào nên đã không rõ có những ai đang ở đó, chỉ biết lúc ấy có khoảng 3 đến 4 người đàn ông. Tôi không biết liệu Seung Ri có phải một trong số đó không. Tôi biết người mua là Yoo In Suk”.