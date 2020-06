Chồng Park Han Byul thừa nhận môi giới mại dâm trong vụ bê bối Burning Sun

Được biết, hôm 3.6, Yoo In Suk đã tham dự phiên tòa đầu tiên của mình với nhiều cáo buộc liên quan đến hộp đêm Burning Sun. Người đàn ông này được biết đến là cựu CEO của công ty đầu tư Yuri Holdings đồng thời là đối tác làm ăn của Seung Ri . Yuri Holdings trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan đến đầu tư và tài chính của câu lạc bộ Burning Sun. Khi bê bối liên quan đến câu lạc bộ này nổ ra vào đầu năm 2019, Yoo In Suk cùng với Seung Ri là hai nhân vật được nhắc đến nhiều nhất.

Trong phiên điều trần hôm 3.6, Yoo thừa nhận tất cả cáo buộc liên quan đến Burning Sun, bao gồm: tham ô quỹ kinh doanh của công ty, môi giới mại dâm, vi phạm luật an toàn thực phẩm, vi phạm những hạn chế kinh tế… Đại diện pháp lý của chồng Park Han Byul cũng cho biết họ sẽ gửi một tài liệu nêu chi tiết vai trò của Yoo trong các cáo buộc hình sự nêu trên nhằm hỗ trợ cho phán quyết của bản án.

Seung Ri và Yoo In Suk có mối quan hệ thân thiết

Trước đó, Yoo In Suk và đối tác kinh doanh cũ của mình là Seung Ri (cựu thành viên nhóm Big Bang) đã bị cảnh sát tố cáo tội môi giới mại dâm cho khách hàng nước ngoài trong giai đoạn 2015 đến 2016. Ngoài ra, bộ đôi này còn mắc nhiều cáo buộc khác, trong đó có hành vi tham ô tiền quỹ của hai câu lạc bộ Monkey Museum và Burning Sun để phục vụ việc giải trí cá nhân. Sau khi Yoo In Suk nhận tội, Seung Ri lại được dư luận liên tục “réo tên”. Đầu tháng 3 vừa qua, cựu ngôi sao của YG Entertainment đã chính thức nhập ngũ. Tuy nhiên, không vì thế mà giọng ca sinh năm 1990 có thể thoát tội. Theo All Kpop, Seung Ri sẽ được điều tra và xét xử thông qua tòa án quân đội.