Vượt qua Covid-19: An Giang không để ‘hở sườn’ tuyến biên giới

Tình hình dịch bệnh thế giới đang tiềm ẩn hiểm họa lây lan nhanh, khi xuất hiện biến thể SARS-CoV-2 . Con người không hoang mang nhưng đừng chủ quan. Cuộc đua sản xuất, tiêm chủng vắc xin Covid-19 có nguy cơ kéo lùi nỗ lực chống dịch toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) đề xuất Chương trình Covax, tạo cơ chế mới chia sẻ vắc xin với các nước có thu nhập thấp, trung bình.

Việt Nam chủ trương “vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế”, mở rộng tiêm chủng ngừa Covid-19 miễn phí trong nước. Nhiều chuyên gia đề xuất giải pháp “ hộ chiếu vắc xin ”, “chứng chỉ kháng thể” hướng đến mở cửa đón khách quốc tế đến nước ta.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Mặt khác, các tỉnh ven biên giới Tây Nam nước ta đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập . An Giang là một trong những địa bàn trọng điểm biên giới trong công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới (dài gần 100 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia), có nhiều đường mòn lối mở, 2 cửa khẩu quốc tế (Tịnh Biên, Vĩnh Xương), 2 cửa khẩu quốc gia (Khánh Bình, Bắc Đai), 1 cửa khẩu phụ (Vĩnh Nguơn).

An Giang có địa hình đồng bằng, hệ thống sông, kênh, rạch thuận lợi cho việc qua lại hai bên biên giới; công tác chốt chặn, kiểm soát biên giới, cửa khẩu gặp nhiều khó khăn.

Toàn tỉnh An Giang đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Các sở, ban ngành, nhất là ngành y tế địa phương biên giới (Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn) tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo tích cực phòng ngừa, thực hiện giải pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế ).

Mang khẩu trang trong sinh hoạt hằng ngày lúc dịch bệnh Covid-19 là bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng THANH NIÊN

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trọng tâm, cấp bách hàng đầu… với quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ngay từ biên giới”, đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang, khẳng định.

Bộ đội Biên phòng An Giang đã phối hợp lực lượng công an, quân sự duy trì thường xuyên 187 tổ chốt ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, phòng chống dịch tuyến biên giới. Các Đồn biên phòng phối hợp lực lượng kiểm dịch (quốc tế, địa phương) kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, tuyến biên giới.

Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương biên giới, tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, kiên quyết phát hiện, đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm minh các đường dây, băng nhóm, đối tượng lợi dụng tuyến biên giới hoạt động phạm tội, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động tổ chức, đưa người xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép chất ma túy, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, đồng thời kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19…

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tăng cường tuần tra tuyến biên giới để phòng, chống dịch Covid-19 TRẦN NGỌC