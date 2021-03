Phát hiện 2 biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh vào Việt Nam

Theo Viện Pasteur TP.HCM, tạp chí Journal of Medical Virology (Tạp chí virus y học - Hoa Kỳ) vừa đăng tải đề tài nghiên cứu “Biến thể SARS-CoV-2 mới gây quan ngại từ Anh vào Việt Nam”. Nghiên cứu này nằm trong dự án cấp Nhà nước về Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và virus học bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới 2019 ( Covid-19 ) do Viện Pasteur TP.HCM thực hiện.