Nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát, miền Tây căng sức ngăn nhập cảnh trái phép

TP.HCM kêu gọi cảnh giác người nhập cảnh trái phép Ngày 28.2, trước tình hình một số ca nhiễm Covid-19 từ người nhập cảnh trái phép ở một số tỉnh miền Tây, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo người dân tuân thủ các bộ tiêu chí an toàn trong hoạt động kinh doanh , sản xuất; tuân thủ quy định cách ly khi nhập cảnh. Đặc biệt, HCDC kêu gọi cảnh giác trước những người nhập cảnh trái phép, nếu phát hiện thì thông báo ngay cho các cơ quan chức năng. Liên quan vấn đề nhập cảnh trái phép, ngày 20.2.2021, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi UBND 6 tỉnh: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Bình Phước, Tây Ninh và Kiên Giang đề nghị trao đổi thông tin các trường hợp nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở vào địa bàn có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại TP.HCM, hoặc có dấu hiệu di chuyển vào TP.HCM. Việc này giúp UBND TP.HCM kịp thời triển khai các biện pháp truy tìm, truy vết, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Duy Tính