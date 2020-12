Công an tỉnh Cà Mau nói gì về thông tin trình báo 'ngư dân bị chém, xô xuống biển' ?

Liên quan đến vụ ngư dân đến cơ quan chức năng trình báo thông tin tài công chém, xô 4 ngư dân xuống biển, ngày 14.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo về vụ việc.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, qua xác minh ban đầu, chưa có căn cứ xác định có xảy ra vụ việc “chém người, vứt xuống biển” như lời khai ban đầu của anh Nguyễn Chí Thắng (30 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) tại Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Hình ảnh này được công an cho biết là Triệu trói, đánh ngư phủ tra hỏi việc lấy trộm tiền

Làm việc với anh Thắng, công an ghi nhận anh khẳng định bản thân không nhìn thấy Huỳnh Văn Triệu (30 tuổi, xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) chém người, xô xuống biển, mà chỉ nghe các thuyền viên khác kể lại. Còn các ngư dân khác cũng khẳng định không có chuyện Triệu chém ngư phủ, xô xuống biển, cũng không kể cho Thắng nghe chuyện này.

Cũng theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, có việc mất tích của ngư dân Ngô Văn Cường (mất tích ngày 4.10.2020) và Võ Chí Linh (mất tích ngày 5.12.2020).

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh, điều tra, làm rõ hành vi trói người, đánh đập ngư phủ của tài công Huỳnh Văn Triệu, đồng thời tiếp nhận nguồn tin, xác minh làm rõ việc 2 ngư phủ mất tích.

Nói về hình ảnh 1 người bị trói, bị đánh trên tàu cá, theo Công an Cà Mau, trong quá trình đánh bắt trên biển, Nguyễn Chí Thắng báo với Triệu là có người tên Khương, tên Phúc lấy trộm tiền của mình, nên Triệu bắt trói, đánh Khương, Phúc để tra hỏi. Chứng kiến việc này, một ngư dân trên tàu cá đã dùng điện thoại quay lại. Ngày hôm sau, Triệu cho Khương đi nhờ ghe tải hàng vào bờ, hiện tại Khương vẫn đang làm việc trên một tàu cá khác.

Cũng theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, tàu cá BT - 93520TS (tàu cái), tàu cá BT - 93951TS (tàu đực) đều do ông Lê Văn Đặng (65 tuổi, ngụ ấp 6, xã An Thủy, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ. Ngày 12.7.2020, hai tàu cá trên, xuất bến từ cửa biển Hàm Luông, H.Ba Tri, ra biển đi đánh bắt hải sản.