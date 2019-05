Công an tỉnh Ninh Bình có giám đốc mới

Chiều 10.5, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại tá Đỗ Xuân Ngọc, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình nghỉ công tác, chờ nghỉ chế độ hưu trí và quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Phạm Văn Sơn, sinh năm 1967, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thay cho đại tá Dũng.