Công an TP.Hà Nội triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép

Ngày 13.5, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép , gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.

Các sàn giao dịch này đều được kết nối ứng dụng Meta trader 5 (phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến trên thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa và rất nhiều thị trường tài chính khác), để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng. Đáng chú ý, cơ quan công an làm rõ các đối tượng trong ổ nhóm này đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư tham gia vào các sàn giao dịch nêu trên.