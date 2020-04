Công an TP.HCM bắt giam bị can giang hồ cộm cán Lâm 'sát thủ'

Ngày 20.4, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (đội 4) - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 người để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng" tại trung tâm Q.1, TP.HCM, trong đó có Võ Thanh Lâm (48 tuổi, tên thường gọi là Lâm "sát thủ").

Lâm "sát thủ" được biết đến là một giang hồ có số má ở TP.HCM, từng có 3 tiền án về tội “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “gây rối trật tự công cộng” và 2 lần bị đưa vào cơ sở giáo dục với thời gian 4 năm.

Lâm "sát thủ" tại cơ quan công an Ảnh do công an cung cấp

Các bị can bị khởi tố, bắt giữ còn lại gồm: Nguyễn Bá Phước, Hán Hoàng Thùy Trang (cùng 30 tuổi), Võ Thành Hiếu (48 tuổi), Ngô Thiên (Trúc nẫu, 50 tuổi), Nguyễn Trung Hậu (Hậu ba lắc, 29 tuổi), Nguyễn Văn Hiền (Hiền nhóc, 29 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (21 tuổi), Trần Huỳnh Tiến (Mập, 20 tuổi), Nguyễn Minh Nhân (21 tuổi), Nguyễn Minh Nghĩa (22 tuổi), Nguyễn Thanh Nam (24 tuổi), Đinh Ngọc Bạch (24 tuổi), Phan Chí Khang (22 tuổi) và Dương Quốc Minh (Minh khùng, 22 tuổi, cùng ngụ Tp.HCM). Các bị can này đều là giang hồ cộm cán ở TP.HCM.

Theo hồ sơ, năm 2017, bà Nguyễn Thị Hà Đông ký hợp đồng thuê căn nhà số 10 Nguyễn Công Trứ (phường Thái Bình, Q.1) của ông Phạm Văn Hướng trong thời gian 5 năm để kinh doanh nhà hàng karaoke.

Nghi can Võ Thành Hiếu Ảnh: Công an cung cấp

Đến tháng 6.2018, ông Hướng bán căn nhà này cho vợ chồng Nguyễn Bá Phước và Hán Hoàng Thùy Trang với giá hơn 28 tỉ đồng. Sau đó, vợ chồng Phước tiếp tục cho bà Đông thuê căn nhà giá 110 triệu đồng/tháng (không ký lại hợp đồng).

Đến tháng 11.2018, bà Đông không trả tiền thuê nhà cho vợ chồng Phước với lý do vợ chồng Phước đang tranh chấp căn nhà với ông Hướng.

Nghi can Ngô Thiên Ảnh: Công an cung cấp Tháng 5.2019, theo đề nghị của vợ chồng Phước, Văn phòng thừa phát lại làm thủ tục lấy lại căn nhà này cho vợ chồng Phước. Tháng 6.2019, vợ chồng Phước ký hợp đồng cho bà Nguyễn Trần Diễm Trang thuê căn nhà này với giá 105 triệu đồng/tháng trong 5 năm. Khi thuê căn nhà, bà Diễm Trang sửa chữa kinh doanh. Đến tháng 7.2019, bà Đông cùng một số người đến đuổi bà Diễm Trang (cùng nhóm thợ) ra khỏi nhà và vào căn nhà ở. Vì vậy, vợ chồng Phước nhiều lần yêu cầu bà Đông trả lại nhà nhưng bà Đông không chấp nhận. Ngày 7.8.2019, vợ chồng Phước cùng người thân đến một quán ăn ở TP.Vũng Tàu (quán của Võ Thành Hiếu) bàn cách lấy lại căn nhà số 10 Nguyễn Công Trứ. Hiếu hứa sẽ giúp lấy lại căn nhà và hẹn gặp gia đình Phước tại TP.HCM bàn kế hoạch. Sau đó, Hiếu nhờ nhóm Hậu ba lắc, Hiền nhóc cùng một số tay "anh chị" như Trúc "nẫu", Lâm "sát thủ" đi đòi lại nhà.

Bị bắt nhưng không khai Lâm "sát thủ"

Chiều 8.8.2019, Hiếu, gia đình Phước cùng Trúc nẫu, Lâm "sát thủ" và khoảng 30 người khác gặp nhau tại một quán bia trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7, TP.HCM). Tại đây, Trúc "nẫu" hứa hẹn cùng Lâm "sát thủ" và anh em đến đập phá lấy lại nhà và chi phí là 500 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm chuẩn bị khẩu trang che mặt, gậy gỗ và hung khí khác cùng nhau tiến hành kế hoạch.

Khoảng 18 giờ 20 ngày 8.8.2019, cả nhóm kéo đến nhà số 10 Nguyễn Công Trứ đập phá và ẩu đả với nhóm người quen biết với bà Đông (đang ở trong nhà) rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 4 - PC02 phối hợp Công an Q.1 vào cuộc điều tra và lần lượt bắt giữ 12 nghi can, trong đó có Hậu “ba lắc", Hiếu “nhỏ” và vợ chồng Phước - chủ nhà số 10 Nguyễn Công Trứ. Tuy nhiên khi bị bắt, các nghi can này không khai ra Hiếu, Lâm “sát thủ” và Trúc “nẫu”.

Sau đó Hiếu bỏ trốn đến tỉnh Kiên Giang rồi sang Campuchia; riêng Lâm “sát thủ” và Trúc “nẫu” cũng lánh mặt khỏi nơi cư trú. Đến giữa tháng 3.2020, thấy tình hình có vẻ yên ắng, Hiếu quay lại TP.Vũng Tàu thuê khách sạn để ở và bị các trinh sát Đội 4 bắt giữ vào ngày 15.3.

Từ lời khai của Hiếu và tài liệu thu thập được, PC02 tiếp tục bắt giữ Lâm “sát thủ” và Trúc “nẫu” tại Q.1, TP HCM. Tính đến nay, đã có 15 nghi can bị bắt giữ và vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.