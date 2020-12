Công an TP.HCM bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận và 3 thuộc cấp

Hôm qua 8.12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với các bị can: Trần Tấn Hải (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận - viết tắt Công ty Tân Thuận, 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cùng là kiểm soát viên của Công ty Tân Thuận) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo Cơ quan ANĐT, 4 bị can bị khởi tố lần này được xác định là đồng phạm với Trần Công Thiện (55 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận). Ông Thiện đã bị Cơ quan ANĐT quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ngày 6.1, cùng với ông Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, ngụ Q.5, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận), cũng với hành vi trên.

Kết quả điều tra ban đầu, Trần Công Thiện, Trần Tấn Hải và các bị can đã có dấu hiệu vi phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông (P.Tân Phong, Q.7) và khu đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (gọi tắt Công ty Quốc Cường Gia Lai) vào năm 2017 không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước . Trong đó, bị can Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo điều hành; các bị can khác với vai trò đồng phạm, giúp sức Thiện.