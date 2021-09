Công an TP.HCM khởi tố vụ án liên quan 2 xe đầu kéo va đụng ở TP.Thủ Đức

Ngày 3.9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, PC08 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra lúc 11 giờ 18 phút ngày 27.6.2021 trên tuyến xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức.

Theo PC08, vào thời điểm trên, ông Hán Duy Thế (33 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) lái ô tô đầu kéo biển số 61H-021.53 (kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 47R-0013) lưu thông trên xa lộ Hà Nội (theo hướng từ ngã tư Thủ Đức về ngã tư Khu công nghệ cao). Khi đến địa điểm trụ đèn số 26 xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức thì xảy ra va đụng phía sau xe ô tô đầu kéo biển số 60C-248.73 (kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 60R-042.73) bị hư đang đỗ ở phía trước cùng chiều.

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Khang (30 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) là người điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 60C-248.73) và ông Nguyễn Quốc Việt (30 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) là thợ sửa xe đang sửa xe ở phía dưới gầm xe. Vụ tai nạn giao thông xảy ra làm ông Khang và ông Việt bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của các bên có liên quan và các tài liệu khác, cho thấy nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là do ông Hán Duy Thế lái ô tô đầu kéo biển số 61H-021.53 không chú ý quan sát khi điều khiển xe gây tai nạn giao thông, vi phạm quy định tại khoản 23 Điều 8 luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Ngoài ra, lái xe ô tô đầu kéo biển số 60C-248.73 đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy nhưng không đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết, vi phạm điểm d khoản 3 Điều 18 luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Phân viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM xác định: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của ông Nguyễn Quốc Việt là 40% và của ông Nguyễn Văn Khang là 30%. Như vậy, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của ông Việt và ông Khang là 70%.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông, ngày 26.8.2021, PC08 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.