TP.HCM: Đề nghị truy tố đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet

Ngày 19.8, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 2, đồng thời chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can, gồm: Lê Hải Long (34 tuổi), Cao Trần Duy Hân (22 tuổi), Mai Nhật Minh (20 tuổi), Nguyễn Minh Đức (20 tuổi), Hoàng Minh Quân (19 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp) cùng về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản " qua mạng internet.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã 2 lần trả hồ sơ vụ án (ngày 5.2 và ngày 25.5) yêu cầu điều tra bổ sung.

KLĐT bổ sung lần 2 (ngày 13.7) thể hiện, khoảng tháng 3.2020, sau khi chấp hành xong bản án phạt tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” tại tỉnh Quảng Trị, Long rủ Cao Trần Duy Hân, Hoàng Minh Quân, Mai Nhật Minh và Nguyễn Minh Đức vào thuê trọ tại P.9, Q.Gò Vấp.

Đến tháng 5.2020, Long bàn bạc với Hân, Quân, Minh và Đức thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên mạng internet . Cụ thể, Long có nhiệm vụ hack (chiếm đoạt - PV) tài khoản mạng xã hội Facebook của người khác và tạo lập hóa đơn giả mạo chuyển tiền sẵn bằng số tài khoản giả, sử dụng số điện thoại nước ngoài để dẫn dụ bị hại đăng nhập đường link giả mạo rồi chiếm đoạt số tài khoản, mật khẩu, mã OTP chuyển tiền.

Đồng thời, Long giao cho Hân, Quân và Minh sử dụng các tài khoản mạng xã hội facebook vừa hack được đăng nhập để nhắn tin cho bạn bè, mạo danh người dân của chủ tài khoản nhờ chuyển tiền trả nợ , mua hàng, chuyển tiền làm từ thiện hoặc chuyển tiền nhanh thông qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

KLĐT bổ sung lần 2 cho biết, từ tháng 5.2020 - 6.2020 với thủ đoạn này, nhóm của Long đã chiếm đoạt quyền đăng nhập hơn 40 tài khoản mạng xã hội facebook chiếm đoạt số tiền 440 triệu đồng. Các cá nhân này nhờ Đ.V.H. (ngụ Q.Gò Vấp) và V.T.H.N. (quê Tiền Giang) đứng tên mở tài khoản ngân hàng để bị hại chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Long chỉ đạo Minh hoặc Đức đi rút tiền tại cây ATM rồi chia nhau xài hoặc nạp tiền vào tài khoản trò chơi game K.F của Long.

Trong vụ án này, nhóm của Long sử dụng 3 tài khoản mạng xã hội facebook của người Việt Nam định cư tại Mỹ để nhắn tin cho người thân của họ tại Việt Nam với nội dung chuyển tiền làm từ thiện, đăng nhập vào đường link giả mạo... từ đó chiếm đoạt số tiền là 215,3 triệu đồng.

Ngoài ra, từ ngày 9.6.2020 - 23.6.2020, với thủ đoạn này, nhóm của Long còn lừa đảo chiếm đoạt thêm của nhiều bị hại khác (chưa rõ lai lịch) với tổng số tiền chiếm đoạt là 224,8 triệu đồng.

Với tổng số tiền mà nhóm của Long lừa đảo, chiếm đoạt được, Công an TP.HCM điều tra, xác định được 6 bị hại với số tiền là 329,35 triệu đồng. Trong đó, Long hưởng lợi 249,75 triệu đồng, Hân hưởng lợi số tiền 51 triệu đồng, Quân hưởng lợi số tiền 15,6 triệu đồng, Đức hưởng lợi số tiền 10 triệu đồng và Minh hưởng lợi số tiền 3 triệu đồng.

KLĐT bổ sung lần 2 thể hiện, bị can Lê Hoàng Long đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo và phân công các bị can Mai Nhật Minh, Cao Trần Duy Hân, Hoàng Minh Quân và Nguyễn Minh Đức tham gia vào vụ án này. Các bị can, Hân, Minh, Quân, Đức đều khai nhận danh sách sao lưu các ID trang web của người đăng nhập để lấy thông tin số điện thoại, mật khẩu và OTP của bị hại là do Long đã cài đặt sẵn.

Tại cơ quan Công an, Đ.V.H. đã khai nhận chỉ đứng tên mở tài khoản, rút tiền ATM dùm Hân và được trả công 500.000 đồng, chứ không biết Hân sử dụng số tài khoản trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không có căn cứ để xử lý.

Còn S. dùng CMND tên V.T.H.N. do Hân nhặt được đem đi mở tài khoản ngân hàng giúp Hân và được trả công 1 triệu đồng. Do chưa xác minh được nhân thân lai lịch của S. để làm rõ nên chưa xử lý.

Liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng internet này, đối với V.T.H.N., Công an TP.HCM đã thông báo cho Công an tỉnh Tiền Giang điều tra N. có hộ khẩu thường trú tại H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nhưng không có mặt ở địa phương nên chưa lấy lời khai.