Công an TP.HCM kịp thời xử lý 116 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 19.8, Công an TP.HCM cho biết đã kịp thời phát hiện, xử lý 116 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép ; trong đó có 1 trường hợp thuộc diện truy tìm của Công an TP Đà Nẵng. Đó cũng là kết quả của một tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 15.7.2020 đến 14.8.2020) của Công an TP.HCM.

Thực hiện Kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 15.7, Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM. Qua một tháng triển khai, Công an TP.HCM đã triệt phá 245 vụ phạm pháp hình sự, bắt 358 người; triệt phá 67 băng nhóm, bắt giữ 224 người. Công an TP.HCM còn vận động 17 nghi phạm có quyết định truy nã ra đầu thú.