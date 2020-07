Xuyên đêm trấn áp tội phạm

“Quét” tội phạm khu vực trung tâm

Tối 16.7, Công an Q.3 tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Sau buổi lễ, “cú đấm thép” 363 Công an Q.3 lên đường tuần tra, kiểm soát và xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó chủ yếu vi phạm về nồng độ cồn. Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác “đóng chốt” tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên , khi thấy những đối tượng khả nghi, tổ công tác sẽ yêu cầu dừng xe kiểm tra, “soi” kỹ từng cốp xe. Khoảng 23 giờ cùng ngày, phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy hiệu SH có nhiều nghi vấn, tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng xe. Thế nhưng, nam thanh niên điều khiển xe đã “liều mạng” vượt đèn đỏ, tăng tốc bỏ chạy. Rất nhanh chóng, lực lượng hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng CSGT - trật tự lập tức truy đuổi. Khi đến khu vực hồ Con Rùa (P.6, Q.3), tổ công tác áp sát được đôi nam nữ này. Làm việc với tổ công tác, nam thanh niên tên C. (31 tuổi, ngụ Q.1) phân trần do thấy công an nên sợ quá và... rồ ga bỏ chạy. Sau khi kiểm tra hành chính, tổ công tác xử lý C. với các lỗi: lạng lách đánh võng; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; xe không kính chiếu hậu...

Trên đường tuần tra, Tổ hình sự đặc nhiệm - Đội cảnh sát hình sự Công an Q.3 phát hiện trên đường Võ Văn Tần (P.6, Q.3) Trần Lê Đình Khang (21 tuổi, ngụ Q.8) chạy xe máy 59V3-009.72 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần Khang có 1 túi ni lông bên trong chứa 2 viên nén màu cam (nghi thuốc lắc) và tinh thể rắn không màu (nghi ma túy đá). Sau đó, Công an Q.3 tổ chức khám xét nhà Khang, phát hiện thêm 10 gói ni lông chứa tinh thể rắn không màu, 13 gói chứa bột trắng, 6 gói chứa viên nén và 1 cân tiểu ly. Công an Q.3 tiến hành giám định, kết quả xác định đó chính là “hàng trắng”.

Công an Q.4 xuất kích tuần tra đêm Ảnh: Trác Rin

Xử lý các băng nhóm “tín dụng đen”, đòi nợ thuê

Trả lời PV Thanh Niên , trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng công an Q.4, cho biết trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loạt tội phạm, nhiệm vụ của lực lượng công an quận là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. “Công an quận sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tấn công tội phạm quyết liệt. Tập trung đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng các băng nhóm, hang ổ tội phạm có tổ chức ; tội phạm hình sự; tội phạm sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; tệ nạn cờ bạc”, trung tá Dương nói và khẳng định đơn vị sẽ kiên quyết truy xét, xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, hoạt động tín dụng đen, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

Trong khi đó, Công an Q.5 những ngày qua ngoài việc xử lý, ngăn chặn các đối tượng tội phạm đường phố như cướp giật, hút chích ma túy..., còn tuần tra “rát” tại các khu vực bệnh viện trên địa bàn. Riêng Tổ 363 Công an Q.5 tuần tra xuyên đêm, xử lý nhiều “cò” hoạt động tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM (đường Hồng Bàng, Q.5). Cụ thể, ngày 15.7, Tổ 363 phát hiện N.N.A (35 tuổi, ngụ Q.10) lởn vởn trước cổng Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM nên yêu cầu kiểm tra hành chính, sau đó mời về làm việc tại trụ sở Công an P.11 (Q.5). Tại đây, A. thừa nhận mình làm “cò” bốc số khám bệnh cho các bệnh nhân với giá 200.000 đồng/lượt. Tiếp đó, khuya 17.7, Tổ 363 tuần tra trên đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy 59H2-016.10 có biểu hiện nghi vấn nên lập tức truy đuổi, áp sát. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần người này có 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn không màu (nghi ma túy đá). Nam thanh niên khai tên Ngô Sơn Anh (33 tuổi, ngụ Q.5) và thừa nhận vừa đi mua ma túy đá về sử dụng...

Hai nghi phạm cướp có “trang bị” súng, bình xịt hơi cay, bị Công an Q.Tân Bình bắt giữ Ảnh: Công an TP.HCM

Hàng loạt nghi phạm hình sự sa lưới

Theo số liệu từ Công an TP.HCM, sau hai ngày đầu đồng loạt ra quân, công an quận, huyện đã khám phá 13 vụ phạm pháp hình sự , tạm giữ 18 người; thu hồi nhiều tài sản trả lại cho bị hại; phát hiện 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ 3 người, thu giữ 5,69 gr ma túy tổng hợp và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội; bắt giữ 1 vụ tàng trữ, vận chuyển khối lượng lớn thuốc lá lậu, không rõ nguồn gốc. Công an cũng đã kiểm tra hành chính 281 hộ dân, 140 nhà ngăn phòng cho thuê, 19 khách sạn, 21 nhà trọ, lập biên bản 745 nhân khẩu vi phạm không đăng ký tạm trú, lưu trú. Riêng lực lượng Công an TP.HCM tiến hành lập biên bản 850 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 3 ô tô, 143 xe gắn máy, 46 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 18 trường hợp...

Trần Lê Đình Khang (21 tuổi, ngụ Q.8) tại trụ sở Công an Q.3 Ảnh: Công an Q.3 cung cấp

Điển hình, Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Bình đã bắt 2 nghi phạm cướp tài sản trang bị cả súng, bình xịt hơi cay khi đi gây án. Cụ thể, tối 16.7, chị L.T.Y.N (20 tuổi) sau khi đi làm về đến trước cửa nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.4, Q.Tân Bình) thì bị 2 người dùng hung khí khống chế, cướp 1 ĐTDD, 1 xe máy. Nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Bình lập tức truy xét, khẩn trương bắt được cả 2 nghi phạm, thu giữ hung khí gây án, tang vật.

Công an Q.Bình Thạnh kiểm tra lưu trú 40 hộ dân, nhà ngăn phòng cho thuê, phát hiện 69 trường hợp vi phạm cư trú; kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, phát hiện 2 cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; 3 trường hợp nhân viên nghi sử dụng giấy CMND giả. “Cú đấm thép” 363 Công an Q.Bình Thạnh tuần tra, kiểm tra 10 trường hợp, phát hiện 3 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2 xe mô tô và 5 giấy phép lái xe. Công an P.25 (Q.Bình Thạnh) phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…