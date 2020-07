Đại tá Đinh Thanh Nhàn được Chủ tịch nước thăng hàm thiếu tướng

Ngày 18.7, đại tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM Đinh Thanh Nhàn. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ công an, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM.