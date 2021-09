Công an TP.HCM nói gì về 30 F0 di chuyển trên đường?

Khai báo di biến động dân cư trở lại từ 29.8 Bắt đầu từ ngày 29.8, các chốt kiểm soát nội thành lại bắt đầu kiểm tra mã khai báo di biến động dân cư của người dân TP.HCM khi ra, vào chốt bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo đó, khi qua lại chốt kiểm soát dịch Covid-19, công dân buộc khai báo phải xuất trình mã QR cá nhân sau khi thực hiện kê khai y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và xuất trình giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp, CMND/CCCD hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành. Để thuận tiện cho việc di chuyển, Công an TP.HCM đề nghị người dân khai báo y tế tại website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR được in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp để thực hiện kê khai y tế tại nhà trước khi ra đường. Trước đó, ngày 11.8, TP.HCM đã triển khai thực hiện khai báo di biến động dân cư tại các chốt trong nội thành và các chốt cửa ngõ TP.HCM. Tuy nhiên, các chốt kiểm soát nội thành xảy ra ùn ứ nên TP.HCM quyết định chỉ thực hiện khai báo di biến động dân cư tại các chốt cửa ngõ giáp ranh tỉnh thành khác.