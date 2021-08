Công an TP.HCM phát hiện 30 F0 lưu thông tại chốt kiểm soát Covid-19

Chiều 31.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết trong những ngày qua, lực lượng trực chốt kiểm soát Covid-19 đã phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển trên đường. Ngoài ra, lực lượng trực chốt cũng phát hiện 2 vụ làm giả giấy đi đường tại Q.10 và Q.12; hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Về sử dụng phần mềm khai báo di chuyển nội địa qua mã QR, thượng tá Hà đề nghị người dân nên khai báo di chuyển nội địa ở nhà, trình mã QR tại chốt chứ không nên đến chốt mới bắt đầu khai báo.

Về lợi ích của việc khai báo di chuyển nội địa qua mã QR, Công an TP.HCM sẽ phối hợp Sở Y tế và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm cả F0. Thông qua việc kiểm soát tại các chốt, lực lượng chức năng phát hiện kịp thời những ca F0 di chuyển và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng

Lực lượng trực chốt kiểm soát kiểm tra khai báo di chuyển nội địa đối với người dân lưu thông trên đường Cao An Biên

Trả lời câu hỏi công an cầm điện thoại của người dân quét mã QR có an toàn hay không, thượng tá Hà cho biết công an là lực lượng tuyến đầu nên đa số đã được tiêm 2 mũi vắc xin, hằng tuần đều lấy mẫu xét nghiệm. Riêng lực lượng trực chốt đều âm tính trước khi đưa ra thực hiện nhiệm vụ. Do đó, nguy cơ lây từ lực lượng công an cũng ít.

“Cầm điện thoại quét mã QR cũng chứa đựng nguy cơ nên Công an TP.HCM sẽ quán triệt lại cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, không nhất thiết phải cần cầm điện thoại của người dân mà chỉ cần người dân đưa ra rồi quét”, ông Hà thông tin.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đang hoàn thiện phần mềm tích hợp với camera giám sát, có thể nhận diện được ai đủ điều kiện thì mời qua chốt kiểm soát Covid-19 nhanh hơn.