Công an TP.HCM tái triển khai kiểm soát di biến động dân cư

Chiều 28.8, tại buổi họp báo định kỳ, ông Lê Mạnh Hà (Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM) thông tin từ ngày 28.8, Công an TP.HCM bắt đầu triển khai lại việc kiểm soát người, phương tiện ra vào tất cả các chốt nội ô trên địa bàn TP.HCM bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia tại các chốt kiểm soát trên diện rộng, hay còn gọi là khai báo di biến động dân cư

Theo đó, khi qua lại chốt kiểm soát dịch Covid-19, công dân buộc khai báo phải xuất trình mã QR cá nhân sau khi thực hiện kê khai y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và xuất trình giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp, CMND/CCCD hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành.

Do vậy, để đảm bảo thuận lợi cho công dân khi tham gia giao thông, đảm bảo việc kiểm soát người, phương tiện ra vào chốt, trạm trên địa bàn TP.HCM được chặt chẽ, tránh ùn tắc, tránh lây lan dịch bệnh, Công an TP.HCM đề nghị người dân khai báo y tế tại website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR được in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp để thực hiện kê khai y tế tại nhà trước khi ra đường.