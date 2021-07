TP.HCM: Hàng ngàn xe không đủ điều kiện cấp giấy nhận diện để ưu tiên luồng xanh

Trong quá trình cấp giấy nhận diện phương tiện, Sở GTVT nhận thấy rất nhiều trường hợp không đủ điều kiện để cấp (chỉ cấp khoảng 90% số lượng danh sách xe nhận). Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy nhận diện, Sở GTVT đề nghị các đơn vị đầu mối thực hiện đúng theo hướng dẫn và biểu mẫu; các thông tin hướng dẫn đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở GTVT.

Đối với công tác an sinh xã hội, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã đề nghị UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện rà soát, thống kê lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngoài 6 nhóm công việc lao động tự do đã nêu trong Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM.