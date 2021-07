Chủ tịch TP.HCM nêu 8 giải pháp trọng tâm để kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an và Đội liên ngành phòng chống in lậu TP.Hà Nội đã kiểm tra, thu giữ khoảng 15 tấn sách, gồm sách giáo khoa (SGK), sách tham khảo giáo dục có dấu hiệu in lậu