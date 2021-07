TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ người giúp việc nhà, thợ hồ, xe ôm công nghệ...

Ngày 19.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết Sở này vừa có công văn khẩn đến UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số liệu lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , ngoài 6 nhóm công việc được quy định trước đó tại Công văn 2209/2021 của UBND TP.HCM. Đây là cơ sở để Sở LĐ-TB-XH đề xuất hỗ trợ cho lao động tự do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và cách ly xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16. Danh sách được lập gửi về trước ngày 24.7.