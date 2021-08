Sẽ chỉ dùng chung 1 tờ khai y tế, 1 mã QR Code

Theo Bộ Công an, sau 2 ngày triển khai ứng dụng “di biến động dân cư” do Bộ Công an xây dựng tại các chốt nội thành của TP.HCM, hệ thống phần mềm ghi nhận 96.347 tờ khai y tế online qua các trạm kiểm soát (trong đó 95.118 tờ khai được chấp nhận, 1.229 tờ khai bị từ chối do sai, lệch thông tin).

Công an các địa phương cũng đã tạo 1.891 trạm kiểm soát, mở 4.016 tài khoản cán bộ từ tỉnh, huyện, xã để sử dụng tại trạm kiểm soát.

Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, cho biết do phần mềm mới triển khai nên người dân còn bỡ ngỡ, dẫn đến ùn ứ tại nhiều chốt kiểm soát. Ngay trong chiều 15.8, Bộ Công an đã chỉ đạo tuyên truyền đến từng nhà, từng người để kê khai thông tin trước khi đi qua các trạm kiểm soát. Đồng thời tập trung các lực lượng tham gia phòng chống dịch sử dụng phần mềm này để kiểm soát.

Tại các chốt kiểm soát sẽ thực hiện linh hoạt, phân luồng, không gây ùn tắc . Trong trường hợp ùn tắc, nếu đường đi của công dân có trạm kiểm soát thì hướng dẫn người dân đến trạm tiếp theo để kiểm tra.

Theo Bộ Công an, từ ngày 14.8, Bộ Y tế cũng đã có Công văn số 1197/TB-BYT chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng công an sử dụng phần mềm này để kiểm soát tại các địa phương.

Với việc khai báo y tế điện tử , hiện có 3 nền tảng chính thức (do Bộ TT-TT và Bộ Y tế phối hợp) đang được sử dụng là Bluezone , NCOVI, Vietnam Health Declarations (trên app và website tokhaiyte.vn). Theo thượng tá Vũ Văn Tấn, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ TT-TT cùng đánh giá hiện nay có nhiều phần mềm quản lý do các bộ, ngành, đơn vị thực hiện là lãng phí nguồn lực và gây nhiễu thông tin cho người dân. Do đó, cả 3 bộ đã thống nhất phát triển phần mềm thống nhất trên cơ sở các phần mềm đã có và giao về một mối cho Bộ Công an quản lý.

Về mặt kỹ thuật, người dân có thể khai báo theo phần mềm của Bộ Y tế hay Bộ Công an để lấy mã QR Code, các phần mềm này có sự liên thông với nhau để sử dụng chung. Cả 3 bộ cũng đã thống nhất sẽ sử dụng chung 1 mẫu tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo, di chuyển. Đồng thời thống nhất 1 mã QR Code sử dụng chung cho từng công dân liên thông giữa các nền tảng, hệ thống, phần mềm và đang khẩn trương điều chỉnh để thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân.