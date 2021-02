Công an TP.HCM triệt phá 3 đường dây ma túy 'khủng'

Hôm qua 22.2, Công an TP.HCM cho biết chỉ trong 4 ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2.2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an triệt phá 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ Campuchia về TP.HCM.