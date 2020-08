Công an TP.HCM triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự

Đến tham dự đại hội có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Thành Phong; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu... Dự Đại hội còn có lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo các Sở, ban ngành, lực lượng vũ trang TPHCM và 250 đại biểu đại diện cho 35 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (bên trái) tham dự, chúc mừng đại hội Ảnh: Công Nguyên

Chủ trì đại hội, đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tại TP.HCM diễn biến phức tạp, tiềm ẩn và phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức mới. Đảng ủy Công an TP.HCM đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế , xã hội của TP.HCM.

Trong công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, ghi nhận xảy ra 25.016 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra khám phá 17.983 vụ (đạt tỷ lệ 71,88%), triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, qua đó phạm pháp hình sự được kéo giảm 16,05% so với nhiệm kỳ trước. Lực lượng công an đã triệt phá 10.811 băng nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 47.655 nghi phạm; khám phá 518 chuyên án, bắt 3.261 nghi phạm. Công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc được đẩy mạnh, triệt phá 298 băng nhóm, bắt 1.273 nghi phạm mại dâm; triệt phá 1.562 ổ cờ bạc, bắt 8.770 nghi phạm.

Đối với tội phạm ma túy, triệt phá 621 vụ với 1.988 nghi phạm vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, phá một vụ với 15 nghi phạm sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô công nghiệp. Qua đó tội phạm ma túy kéo giảm 6,69% so với nhiệm kỳ trước. Trong 5 năm qua đã có 5.982 lượt tập thể, 35.389 lượt cá nhân được khen thưởng dưới nhiều hình thức, có 3.237 lượt cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân.