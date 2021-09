Công an TP.HCM yêu cầu công an địa phương cấp giấy đi đường trong ngày cho dân

TP.HCM cho phép các loại hình doanh nghiệp , hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký kinh doanh) hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày, kể từ ngày 16.9 đến 30.9, bao gồm: - Dịch vụ bưu chính, viễn thông; thiết bị tin học văn phòng, thiết bị, dụng cụ học tập. - Dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi; các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ bán hàng thông qua đặt hàng trực tuyến. - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y. - Dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động này. - Sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm. - Các công trình xây dựng, giao thông được phép tổ chức thi công công trình trên cơ sở tuân thủ theo bộ tiêu chí an toàn được UBND TP ban hành; giao các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức tùy theo tình hình an toàn phòng chống dịch tại địa bàn, đề xuất danh mục các công trình cụ thể; giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét quyết định. Các loại hình kinh doanh trên phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đối với nhân viên giao nhận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh: chỉ được phép hoạt động trên địa bàn 1 quận, huyện; phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chổng dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/1 lần; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả. Người lao động trực tiếp tại nơi làm việc phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống Covid-19 và thực hiện xét nghiệm với tần suất 5 ngày/lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực phải đăng ký với chính quyền địa phương để được cấp giấy đi đường.