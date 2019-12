Công an truy bắt 2 kẻ ép xe phụ nữ, 'cố cướp cho bằng được'

Ngày 16.12, Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết đang truy xét hai tên cướp cố tình ép ngã để cướp xe và giỏ xách của chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (24 tuổi, quê An Giang; trú tổ 4, KP.1, P.Thạnh Xuân, Q.12).

Clip vụ cướp xe chị Linh được camera ghi lại, gây bức xúc trong dân

Sau đó, tên cướp ngồi sau giật giỏ xách nhưng cũng bất thành Ảnh cắt từ clip

Trước đó, 2 giờ 45 phút ngày 13.12, chị Linh điều khiển xe SH BS 59G2 - 578.63 trên đường về KP1 (P.Thạnh Xuân) thì bị 2 tên cướp đi trên xe máy hiệu Raider áp sát phía sau.

Cả 2 tên này ép xe chị Linh vào lề đường để cướp xe nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt. Cướp xe bất thành, tên ngồi sau cố lao đến dùng tay giật giỏ xách của chị Linh. Nghe nạn nhân tri hô, người dân lao ra hỗ trợ thì một trong hai tên cướp chỉ mặt người dân hàm ý đe dọa. Cướp giỏ xách không được, kẻ này dùng bình xịt hơi cay chống trả chị Linh rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 1.

Danh tính hai kẻ cướp này vẫn chưa được xác định.

Do không mất tài sản nên chị Linh không đến Công an P.Thạnh Xuân trình báo ngay, mãi đến ngày 15.12, mới đến công an trình bày sự việc.