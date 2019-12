Phẫn nộ với nạn trộm cướp cuối năm

Clip ghi lại cảnh 2 tên cướp tiếp cận nạn nhân nữ để lấy xe máy và tài sản gây ra sự phẫn nộ cho người xem. Trong clip thứ nhất, 2 tên cướp ép xe buộc nạn nhân phải dừng lại.

Tên ngồi sau lao sang với ý định cướp xe máy nhưng nữ nạn nhân chống trả quyết liệt. Đáng nói, 2 tên cướp còn đe dọa người vô tình chứng kiến vụ việc; rồi một tên quay sang tiếp tục giằng co túi xách với nữ nạn nhân. Lúc này, bất ngờ rơi ra một bình xịt hơi cay , tên cướp liền chộp lấy xịt vào mặt cô gái rồi ngồi lên xe đồng phạm đợi sẵn tháo chạy.

Clip thứ hai ghi lại cũng có 2 nghi phạm ép xe 1 cô gái khác và xịt hơi cay vào mặt nạn nhân. Khi nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy vào trước cổng nhà dân, một tên lấy xe máy của cô gái phóng đi, tên còn lại xông tới như cướp thêm của cô gái vật gì đó rồi mới lên xe rồ ga mất dạng.

Đọc và xem thông tin đăng trên Thanh Niên điện tử, nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ bức xúc tột độ. “Quá trắng trợn! Bọn này coi pháp luật không ra gì nữa rồi!”, BĐ Trinh Đỗ (Quảng Ngãi) viết. BĐ Nguyễn Xuân Hùng (Đồng Nai) phân tích: “Đề kháng yếu thì vi rút tấn công; lực lượng chức năng yếu thì tội phạm hoành hành. Đây là quy luật!”. Còn BĐ Đào Anh Tuấn (Hải Phòng) kiến nghị: “Tình trạng tội phạm hình sự gia tăng trắng trợn và liều lĩnh gây bất an, lo lắng cho người dân. Đề nghị các ngành chức năng phối hợp với nhau để hiệu quả hơn trong công tác phòng chống tội phạm”.

Xem xong 2 clip, BĐ Công Lý (TP.HCM) bày tỏ: “Nói gì thì nói, khi cướp lộng hành, không thể không nói tới trách nhiệm của ngành công an...”. Nhiều BĐ cũng cho rằng, để cướp giật lộng hành thì cần làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn của công an phường, quận...

BĐ Nguyễn Phương (TP.HCM) phân tích: “Dường như đã thành quy luật, cứ đến thời điểm cuối năm, bọn cướp giật lại ra sức “ăn hàng”.

Ấy là thời điểm cuối năm, vì mưu sinh, vì tất tả kiếm tiền, nhiều người dân đã phải dốc sức để buôn bán, ngược xuôi; nhiều người thậm chí còn tăng ca... nên chuyện đi sớm về khuya khi đường phố thưa thớt bóng người là chuyện dễ hiểu”.

Từ phân tích này, BĐ kiến nghị: “Tôi cho rằng, vì đã là quy luật, nên lực lượng công an, dân phòng... không thể không nắm được đặc điểm này. Tôi kiến nghị, càng gần đến dịp Tết Nguyên đán, lực lượng công an ở những TP lớn, như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ... càng phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên đường phố; những lực lượng cảnh sát đặc biệt ở các địa phương, như: “quả đấm thép” (tổ tuần tra, kiểm soát hỗn hợp 363 ở TP.HCM); lực lượng đặc biệt 911 ở Đà Nẵng ; đặc nhiệm 141 ở Hà Nội... (nếu những lực lượng này vẫn còn tồn tại) càng phải phát huy vai trò của mình trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, bình yên cuộc sống của người dân”.