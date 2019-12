Ẩn náu tại Đà Nẵng, tội phạm nước ngoài trốn nã tiếp tục phạm tội

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 3 giờ 15 ngày 29.9, Công an P.Thạch Thang, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) nhận được tin báo một du khách người nước ngoài có biểu hiện nghi sử dụng ma túy, la hét, quậy phá tại quầy lễ tân của khách sạn Novotel (số 36 Bạch Đằng, Q.Hải Châu) nên có mặt để xử lý, khống chế người gây rối. Qua kiểm tra, phát hiện túi du khách có 1 gói ni lông, bên trong chứa 2 gói tinh bột trắng nghi là ma túy và 1 con dao dài khoảng 20 cm. Tại trụ sở công an, nam du khách được xác định là Lee Sam (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), qua test nhanh phát hiện người này dương tính với ma túy. Công an Q.Hải Châu cho biết trong quá trình mở rộng xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Lee Sam là một tội phạm nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế về hành vi giết người.