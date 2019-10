Công nhân lo sợ nạn cướp giật sau giờ tan ca

Ngày 17.10, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an rà soát, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các khu công nghiệp, sau khi nhận được phản ánh về tình trạng cướp giật tài sản của công nhân

Trước đó, tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản ngày 15.10, có doanh nghiệp phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình mất an ninh trật tự trong khu công nghiệp Đại Đăng (Bình Dương). Cụ thể, bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Uchiyama VN cho biết có ít nhất 2 trường hợp công nhân của công ty đã bị cướp giật khi vừa tan ca.

Cũng theo bà Hạnh, việc công nhân bị cướp giật không những gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe , tài sản của người lao động mà còn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của công ty. Tại buổi đối thoại, đại tá Trương Tấn Dũng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, cho biết sẽ báo cáo Ban giám đốc để điều tra và chỉ đạo các lực lượng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.