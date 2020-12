Công an vào cuộc vụ xây trái phép 488 căn nhà tại Đồng Nai

Liên quan vụ 488 căn nhà (198 biệt thự và 290 căn liền kề) xây dựng trái phép tại khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, H.Trảng Bom, Đồng Nai), ngày 24.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an H.Trảng Bom đã làm việc với một số cơ quan liên quan để thu thập hồ sơ về dự án. Lực lượng công an cũng đã đến khu vực gần 500 căn biệt thự, nhà liền kề xây dựng trái phép để khảo sát thực tế hiện trạng.