Công an Vĩnh Linh truy nã 3 người bỏ trốn sau khi hành hung người khác

Sáng 8.7, thượng tá Hồ Sỹ Hùng, Phó trưởng Công an H.Vĩnh Linh (Quảng Trị), cho biết Cơ quan CSĐT huyện vừa ra quyết định truy nã ba nghi can bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích

Trước đó, Công an H.Vĩnh Linh tiếp nhận thông tin về việc ông Nguyễn Văn Ca (61 tuổi) và anh Lê Hữu Thiên (39 tuổi) bị một nhóm dùng hung khí đánh đập, gây thương tích, phải vào Bệnh viện T.Ư Huế điều trị.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm nghi can gây ra vụ hành hung nói trên gồm: Nguyễn Phi Long và Lê Văn Huy (đều 31 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, H.Vĩnh Linh); Lê Văn Ngân (31 tuổi); Lê Tuấn Linh (30 tuổi); Lê Tuấn (30 tuổi, cả ba đều ở TT.Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh) và Trần Quang Phước (23 tuổi, ở xã Cam Thành, H.Cam Lộ, Quảng Trị).

Ngay sau đó, CSĐT Công an H.Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm các bị can nói trên để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tiếp tục điều tra, truy xét và thu thập đủ tài liệu, chứng cứ nên đầu tháng 7.2019, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Linh đã quyết định khởi tố thêm 3 nghi can khác liên quan đến vụ việc gồm: Phạm Văn Thành (32 tuổi, ở xã Cam An, H.Cam Lộ); Lê Trung Kiên (30 tuổi, ở xã Cam Thành, H.Cam Lộ) và Đào Văn Anh (27 tuổi, ở phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) vì tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, ba nghi can kể trên đều đã bỏ trốn khỏi địa phương. CSĐT Công an H.Vĩnh Linh đã ra quyết định phát lệnh truy nã đối với Thành, Kiên và Anh. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.