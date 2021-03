Công an, y tế đột kích phòng mổ trong Viện thẩm mỹ quốc tế Mộc Trà

Nguyễn Văn Võ trốn khỏi trại giam , vừa bị lực lượng Công an Trại giam Đại Bình và các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp khống chế bắt giữ lúc rạng sáng nay.

Theo tính toán của Bộ Công an, bình quân mỗi ngày khoảng 300.000 người được cấp thẻ CCCD thì mới kịp theo tiến độ. Hiện, Bộ Công an đã huy động nhiều lực lượng tham gia “làm ngày làm đêm” với tiến độ khá gấp rút.

Sáng nay, 12.3, Bộ Y tế thông báo 2 ca dương tính Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước, tại Hải Dương. Thêm 4 ca phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19 được xử trí.

Chiều 11.3, Công an tỉnh An Giang thông tin đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong 'đường dây' mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trốn thuế.