Vụ tự xưng Tuấn 'khỉ': Công an yêu cầu 'hiệp sĩ' bổ sung các thủ tục tố giác tội phạm

Chiều 4.2, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để làm việc theo giấy mời của đơn vị này, sau vụ việc có người mạo danh Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ” , nghi can bắn chết 4 người ở H.Củ Chi, TP.HCM) gọi điện xin ra đầu thú. Trái với nhận định của nhiều người, "hiệp sĩ" sẽ bị xử lý về hành vi tung tin thất thiệt, thì anh Hải được cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương hướng dẫn bổ sung các thủ tục theo đúng quy trình tố giác tội phạm.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và hành trình tìm Tuấn Khỉ từ cuộc điện thoại giả danh

Công an mời “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải lên làm việc về vụ Tuấn Khỉ

Sau một vài cuộc điện thoại tại tỉnh lộ 15 (xã Trung An) với người tự xưng Tuấn “khỉ”, anh Hải đã trở về Bình Dương và không liên lạc được với số điện thoại của người đã gọi. Anh Hải cũng cho biết, toàn bộ dữ liệu ghi âm cuộc gọi và số điện thoại của người tự xưng Tuấn “khỉ” đã được anh chuyển cho Công an tỉnh Bình Dương và một cán bộ của Bộ Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ anh Hải, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xử lý tin tố giác tội phạm theo đúng quy trình. Công an tỉnh Bình Dương xác định người gọi cho anh Hải không phải là nghi can Lê Quốc Tuấn, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý những vi phạm liên quan.