'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải: Tuấn 'khỉ' điện cho tôi nói 'sẽ ra đầu thú' (!?)

'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải xuất hiện trong một video đăng trên YouTube và "đối thoại" với người mà ông gọi là Tuấn 'khỉ' (theo yêu cầu của người này - PV), về việc ra đầu thú Ảnh chụp màn hình Chiều 1.2, anh Nguyễn Thanh Hải "hiệp sĩ" Bình Dương điện thoại cho PV Thanh Niên thông báo việc Lê Quốc Tuấn (tên gọi khác Tuấn “khỉ”, 31 tuổi, ngụ H.Củ Chi) - nghi can bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông vào chiều 29.1, rằng Tuấn “khỉ” liên hệ với anh Hải để ra đầu thú...

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt Về việc này, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết anh Hải có đến trụ sở Công an Bình Dương để báo cáo vụ việc. Tuy nhiên lãnh đạo Công an Bình Dương cho rằng thông tin chưa được chắc chắn lắm.

Trước đó, trên YouTube xuất hiện một clip dài 7 phút 44 có nội dung, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhắn nhủ với một người (qua YouTube) mà ông gọi là Tuấn “khỉ” rằng: “Hồi nãy em điện cho anh em ra đầu thú. Anh hứa với em là anh sẽ dắt em ra gặp vợ con lần cuối cùng... Trước khi đi, em liệng cây súng ra giùm anh. Liệng súng xong em chạy bộ ra đường đất, được không?”. Cũng trong video, ông Hải liên tục nhắc lại: "Anh hứa sẽ dẫn em về nhà gặp vợ con...".

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 30 và ngày 31.1, hàng trăm CSCĐ tiếp tục bao vây các ngả đường tại khu đất hơn 30 ha, nơi Tuấn 'khỉ', nghi can bắn chết người ở Củ Chi lẩn trốn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đêm 30 và ngày 31.1, hàng trăm CSCĐ vẫn tiếp tục bao vây tất cả các ngả đường tại khu đất hơn 30 ha này. Khu đất này, người dân trồng cỏ, cây ăn trái và hệ thống kênh rạch nhiều. Khoảng 23 giờ 34 ngày 30.1, nhiều người dân tại ấp Bốn Phú giật mình khi nghe tiếng nổ lớn.

Sáng 31.1, đường 472 từ đoạn giao nhau đường Trung An kéo dài đến gần cầu Ông Chương dài hơn 2 km vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa, rất đông lực lượng CSCĐ chốt trực. Bảy chó nghiệp vụ, 2 xe bọc thép vẫn tập trung trên con đường này sẵn sàng ứng phó. Tại giao lộ đường Trung An - đường 472 (ấp Bốn Phú), hàng trăm người dân hiếu kỳ bất chấp nguy hiểm, đổ về tập trung theo dõi công an truy bắt Tuấn “khỉ”.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 29.1, Công an H.Củ Chi nhận tin báo về vụ nổ súng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại sòng bạc trong vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông. Công an H.Củ Chi phối hợp Công an TP.HCM đến hiện trường điều tra, xác định nghi can là Tuấn “khỉ”. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 29.1, Lê Quốc Tuấn và Lê Quốc Minh (em trai Tuấn “khỉ”) đi xe máy BS 52T2-30... mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn nói trên bắn liên tục (5 - 7 phát) làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy hiệu Honda SH tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An (H.Củ Chi). Tại đây, Tuấn bỏ xe SH và tiếp tục cướp xe máy hiệu Yamaha Nouvo màu đỏ đen BS 59Y2-301.98 tẩu thoát.

Về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng, theo nguồn tin Thanh Niên, hai anh em Tuấn tham gia đánh bạc tại sới bạc nói trên, thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây. Tuấn bỏ đi, một lúc sau Tuấn đi xe máy, cầm khẩu súng AK đến sòng bạc này và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Cơ quan công an xác định 4 người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, tất cả ngụ H.Củ Chi); nạn nhân bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông), đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.