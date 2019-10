Chỉ sau 1 ngày bị 'đòi lại' xe máy, 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải được tặng xe máy mới

Trước đó, 'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải đã làm đơn xin thôi không tham gia CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa, và quay clip “trải lòng” trên mạng xã hội được dư luận quan tâm. Theo 'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải, lý do không tham gia CLB nữa là vì bị nhắc nhở khi tham gia bắt tội phạm ngoài địa bàn không đúng với quy chế của UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành. 'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải tham gia bắt trộm cướp ở P.Phú Hòa từ năm 1997 đến nay. Năm 2013, UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương chính thức công nhận, quyết định nhân rộng, thành lập các CLB Phòng chống tội phạm ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Bình Dương theo mô hình ở P.Phú Hòa. Câu CLB Phòng chống tội phạm có Ban Chủ nhiệm do UBND xã, phường, thị trấn chủ trì, công an các địa phương quản lý, hướng dẫn về nghiệp vụ cho các thành viên CLB.