Công nhân đốt rác gây cháy rừng, cả trăm cảnh sát, kiểm lâm dập lửa

Trưa 18.7, đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an H.Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết phải sau hơn 1 giờ đồng hồ, với sự tham gia của toàn bộ lực lượng công an huyện (hơn 100 cán bộ, chiến sĩ), kiểm lâm, cán bộ 1 số ban ngành của H.Hải Lăng, người dân và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Trị), đám cháy rừng tại địa phương mới được khống chế hoàn toàn.