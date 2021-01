Công nhân lo mất tết: 'Không về quê một năm, tự dưng thấy buồn...'

Chị Nhung loay hoay dán móc quần áo, bảo: “Tết này hai vợ chồng chuẩn bị tâm lý sẵn là không về quê rồi đó, mất tết rồi đó, bởi mượn gần 20 triệu đi mổ nên giờ ráng đi làm trước, có tiền sẽ gửi về lì xì ba mẹ. Đứa con tôi dưới quê cứ gọi hoài, bảo nội mới cho con 20.000 đồng, để nữa con đưa cha tiền mua sữa cho em, tôi nhớ nó ghê...”.

Yến sống với mẹ trong một gác trọ trên đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp. Cô học tới lớp 9 thì nghỉ, mới xin vào làm ở Công ty Huê Phong được 3 năm, nếu tăng ca cũng được gần 6 triệu đồng/tháng, nhưng rồi dịch Covid-19 tới, Yến mất việc luôn.

“May mắn, em lãnh được 3 tháng trợ cấp thất nghiệp mới xoay sở kịp. Chứ từ lúc nghỉ việc tới nay, em đành ở nhà, đi theo phụ mẹ nấu ăn ở các đám tiệc, tuần chừng 2 buổi, em đợi cho qua tết rồi đi tìm việc tiếp”, Yến nói.

“Ở quê hồi đó họ hàng ưa gói bánh tét chung, giờ ba mẹ tôi mất hết, cũng không còn về làm gì, chỉ có đám dỗ tôi mới về. Ở đây, mỗi đêm 30 cứ bày biện vài món ra cúng đất mình đang ở thế thôi, nhưng dưới quê chắc chắn vui hơn rồi...”, bà vừa ngẫm vừa kể.

Mãi một thời gian sau chị mới có được việc ở một công ty làm ngũ cốc gần nhà trọ. “Làm cả ngày được 120.000 đồng, nhưng làm ở đây bữa được bữa không, có hôm chỉ nửa buổi rồi về, có khi tháng được 4 triệu, tháng được 2 triệu đồng. Thật ra, tôi đã định về quê luôn ngay hồi mất việc, nhưng rồi dịch tới nên tôi ở đây luôn, nghĩ thôi cứ ráng làm loay hoay, kiếm chút đỉnh cho tới tết, rồi về”, chị Ân nói.

Chị Ân bảo tết này mình nhất định về, vì năm rồi chị ở lại Sài Gòn, buồn hiu, nhớ nhà chịu không nổi.

“Vé ngày tết về Đà Nẵng cao, mình tốn nhiều lắm, Năm trước là mất tết, nhưng năm nay quyết về, ở quê mình nó có không khí tết hơn, họ hàng mình cũng ở đó”, chị Ân nói, rồi tiếp lời “Tết tôi về quê thường đi phụ gia đình gói bánh tét. Không về quê ăn tết có một năm, mà tự dưng thấy buồn buồn, chảy nước mắt... Giờ chỉ đang lo vé xe về Đà Nẵng thôi...”.

Cách đó vài căn trọ, dù đã tối muộn, chị Dương Thị Kim Chi (45 tuổi, quê An Giang) vẫn miệt mài dạy đứa cháu của mình viết chữ. Chị bảo, mẹ của đứa cháu mất mấy năm nay nên chị đem về nuôi. Chị Chi cũng là lao động của Công ty Huê Phong, mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự cuối của công ty này.

“Do tôi cũng lớn tuổi và làm lâu nên trụ được tới đợt cuối. Sau khi mất việc, tôi cũng không lãnh được bảo hiểm thất nghiệp vì sổ tôi đã mất, làm lại trễ. Đành chịu cảnh ai kêu gì làm đó, chồng tôi cũng chỉ đi phụ hồ năm ba bữa. Tôi có đi rửa chén, tháng được 2 triệu đồng. Sau đó chị Trang chủ nhà trọ thấy vậy mới cho tôi mượn máy may, kêu tôi lấy đồ về may gia công , một cái được 300 đồng, ngày may chừng 300 cái là hết sức”, chị Chi thở than, bảo năm nay thể nào cũng... “mất tết”.