Công nhân thu gom rác trả lại vàng: 'Mình mất của, mình xót, người ta cũng vậy'

Vợ chồng anh Nguyễn Minh Tuấn (32 tuổi, quê Cần Thơ), công nhân thu gom rác tại xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn (TP.HCM) nhặt được số tiền hơn 17 triệu đồng và số trang sức hơn 6 lượng vàng. Anh Tuấn sau đó đã đến Công an xã Tân Hiệp trình báo và hoàn trả lại toàn bộ số tiền, vàng nhặt được cho người đánh rơi

Anh Tuấn cùng vợ đến công an bàn giao số lượng lớn nữ trang và tiền mặt cho người đánh rơi Ảnh: T.T

Hành động đẹp của vợ chồng anh Tuấn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng và khích lệ hành động này đáng được nhân rộng.

'Cứ nghĩ vàng giả nên treo ngoài xe rác'

Chiều ngày 28.7), chúng tôi liên hệ với HTX Vân Dương, nơi anh Tuấn đang làm việc. Ông Đào Đặng Vân Phi, Giám đốc HTX Vân Dương, xác nhận anh Tuấn là công nhân của HTX và anh Tuấn vừa được HTX khen thưởng vì hành động đẹp kể trên.

Kể lại vụ việc, anh Tuấn cho biết chiều 27.7, anh cùng vợ là chị Lê Ngọc Giàu thu gom rác trên đường Thị trấn Tân Hiệp (xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn), đến tối, cả hai về nhà ăn tối và chở con nhỏ đi khám bệnh. Do công việc thu gom rác không đủ trang trải nên anh và vợ cũng “tranh thủ” phân loại rác để bán ve chai kiếm lời.

Bịch ni lon chứa trang sức và tiền mặt được chị Giàu để tại túi chứa rác phế liệu Ảnh: Trần Tiến

“Khi gom rác đến hẻm ở ấp Thới Tây 2, vợ tôi có nhặt được một bịch màu trắng, trong đó có số trang sức nhưng chúng tôi không để ý vì nghĩ là đồ giả. Sau đó chúng tôi để ở túi phân loại rác rồi tiếp tục công việc đến tối. Số trang sức trong túi đó tôi cũng để ngoài xe rác chứ không nhớ tới”, anh Tuấn nói.

Đến tối cùng ngày, ông Phi đến tìm anh Tuấn kể có người dân mất số lượng lớn trang sức nơi anh Tuấn thu gom thì anh Tuấn cho biết mình không nhặt được số trang sức nào.

Tuy nhiên, sau khi kể lại sự việc có người mất số lượng lớn trang sức cho vợ, chị Giàu xác nhận mình nhặt được số trang sức nhưng không xác định được thật hay giả. Nghe vậy, anh Tuấn gọi điện báo cho Giám đốc HTX và yêu cầu được đưa số trang sức lên công an xã làm biên bản bàn giao

“Phải có tâm, bà con mới thương”

“Lúc ấy tôi rất lo, không biết là phúc hay là họa. Mình mất của, mình xót thì người ta cũng vậy. Hai vợ chồng làm rác cực khổ trên tuyến đường này lâu dài nên mình phải làm có tâm thì sau này mới thoải mái, bà con mới thương”, anh Tuấn chia sẻ.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn cùng người bị mất tài sản là chị N. (40 tuổi) và Công an xã Tân Hiệp làm biên bản xác minh, bàn giao số tài sản. “Số trang sức gồm nhiều vàng vòng nữ trang. Ngoài ra còn số tiền mặt gồm 17,3 triệu đồng. Toàn bộ hiện vật đã bàn giao cho người bị mất”, đại diện công an xã Tân Hiệp nói.

Vợ chồng anh Tuấn tiếp tục công việc thu gom rác như thường lệ Ảnh: Trần Tiến

Công an xã Tân Hiệp cho biết ngày 26.7, chị N. có dọn rác trong nhà nhưng bị nhầm số nữ trang là bịch rác nên quăng đi. Đến tối 27.7, khi phát hiện mình bị mất số nữ trang, chị N. liên hệ công an xã nhờ hỗ trợ trong tình trạng hoảng loạn.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Hiệp phối hợp HTX Vân Dương tìm lại số tài sản bị mất. Đến gần 23 giờ cùng ngày, công an đã lập biên bản bàn giao số tài sản cho chị N.; chị này cũng xác nhận số tài sản trên là của chị với tổng số hơn 6 lượng vàng và hơn 17 triệu đồng tiền mặt.