Công trình Bệnh viện An Sinh không phép vẫn thi công sau quyết định xử phạt

Dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh nằm tại phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân, khoảng 4 - 5 tháng nay, công trình được quây tôn kín bên ngoài, bên trong là đại công trường được thi công cả ngày và đêm.

Bị phát hiện sai phạm từ tháng 7

Lãnh đạo Phòng quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm xác nhận, công trình xây dựng dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh chưa được cấp phép xây dựng. Các thông tin về pháp lý, việc quản lý xây dựng, xử lý vi phạm tại công trình này đang được báo cáo lên UBND quận Nam Từ Liêm. Trong tuần tới, quận Nam Từ Liêm sẽ có quyết định cưỡng chế tháo dỡ đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng này.

Thực tế, theo tìm hiểu của Thanh Niên, các vi phạm tại công trình xây dựng Bệnh viện tư nhân An Sinh đã được phát hiện từ cuối tháng 7. Cụ thể, ngày 24.7, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị có văn bản đề xuất xử lý vi phạm trật tự xây dựng do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh làm chủ đầu tư dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh tại phường Phú Đô.

Ngày 5.8, công ty này bị UBND quận Nam Từ Liêm phạt hành chính 40 triệu đồng. Quyết định xử phạt nêu rõ: Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh do ông Nguyễn Ngọc Long là Tổng giám đốc đã tổ chức thi công xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

“Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh phải làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải tháo dỡ theo quy định”, văn bản xử phạt nêu.

Theo thông tin mới cập nhật từ lãnh đạo Phòng quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm, trong tuần tới sẽ ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng Bệnh viện tư nhân An Sinh Ảnh Lê Quân

Đến ngày 26.9, UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản về việc đôn đốc, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh. UBND quận chỉ đạo UBND phường Phú Đô phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ có hiệu lực hoạt động xây dựng công trình tại dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh.

Vẫn ngang nhiên thi công

Tuy nhiên, từ đó đến nay, công trình này vẫn được thi công rầm rộ, bất chấp vấn đề pháp lý chưa đầy đủ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào đầu tháng 10, tại công trình xây dựng dự án, xe chở vật liệu xây dựng vẫn ra vào, máy cẩu, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết, công nhân làm việc bình thường. Trước đó, vào ngày 26.9, theo khảo sát, công nhân và máy móc đang triển khai hạng mục tầng hầm. Công trình được quây kín bằng tôn, không có biển báo các thông tin về dự án theo quy định của luật Xây dựng.

Ông Bùi Mạnh Hoài, Phó phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm, xác nhận chủ đầu tư vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý. Doanh nghiệp này chưa xuất trình được giấy phép xây dựng của dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh.

Theo tìm hiểu, dự án công trình dự án Bệnh viện tư nhân An Sinh có tổng diện tích khoảng 2,5 ha tại lô đất ký hiệu CV4.4 ở phường Phú Đô, tổng vốn khoảng 2.000 tỉ đồng. Dự án được khởi công chính thức vào tháng 5.2011, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, đến tháng 10.2015, công trình dừng hoạt động xây dựng. Một phần đất bỏ trống được dùng làm bãi đậu xe cho xe khách.

Theo giới thiệu của các nhà đầu tư, Bệnh viện tư nhân An Sinh sẽ là một trong những bệnh viện tư nhân có quy mô xây dựng công trình lớn, là một trong số ít những bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng chuẩn 5 sao với chi phí thấp ở Việt Nam.

Ngoài các khoa như những bệnh viện đa khoa thông thường, An Sinh Hà Nội có trung tâm chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế . 3 cổ đông thành lập Bệnh viện An Sinh Hà Nội là Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh, Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng và ông Nguyễn Huy Lượng.