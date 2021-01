Container đâm xe tải ở TP.Hạ Long, 6 người bị thương

Ngày 25.1, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe container khiến 6 người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 25.1, tại Km 13+700 QL279, đoạn qua xã Thống Nhất (TP.Hạ Long), xe tải biển số 14C-034.39, do lái xe Phan Văn Hồng (39 tuổi, trú tại TP.Hạ Long) điều khiển, đang lưu thông theo hướng P.Hà Khánh - xã Thống Nhất, đã bị xe container biển số 18H-001.95, kéo theo rơ moóc biển số 18R-000.82, do lái xe Trần Văn Lâm (26 tuổi, trú tại H.Hải Hậu, Nam Định) điều khiển, lưu thông cùng chiều đâm trúng.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe container ngoài tài xế Lâm còn có 5 người, gồm 1 nam và 4 nữ, đều trú tại H.Hải Hậu (Nam Định). Hậu quả vụ va chạm khiến cabin xe container gãy rời, tài xế Lâm bị chấn thương sọ não ; 5 nạn nhân còn lại bị chấn thương vùng mặt, gãy chân.

Ngay say khi xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và ngành y tế khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.