CSGT Đồng Nai phát hiện xe 40 chỗ nhồi 82 khách từ TP.HCM ra Nghệ An

Tối ngày 19.1, trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa, Đồng Nai), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra xe khách BS 51B - 262.52, đang lưu thông từ TP.HCM - Nghệ An, do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ Nghệ An) điều khiển.